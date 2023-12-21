Bulutsuzluk Özlemi'nden İzmir'de senfoni konseri

Türkçe rock müziğinin kilometre taşı gruplarından Bulutsuzluk Özlemi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde izleyenlerin unutulmaz bir konser verdi.
Biletlerin tamamı satışa çıkar çıkmaz tükenen konserde Bulutsuzluk Özlemi’nin artık klasikleşmiş şarkıları Nejat Başeğmezler ve Orhan Şallıel’in düzenlemeleriyle Olten Filarmoni'nin 59 kişilik orkestrasıyla yeniden hayat buldu.
Konserin son şarkısında yeni yıl kostümleriyle sahneye çıkan Olten Çocuk Korosu da salondaki müzikseverleri neşelendirdi.
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