Burak Özçivit, çalışanı tarafından dolandırıldı mı? Oyuncudan açıklama gecikmedi

Rol aldığı yapımlar ve yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit'in çalışanı tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

İddialara göre, Özçivit yanında uzun zamandır çalışan birisi tarafından yaklaşık 10 milyon dolar dolandırıldı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı:

"Bugün iddia adı altında çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur... Yalan yanlış haber yerine daha dikkatli haber yapın lütfen."