Burak Özçivit, çalışanı tarafından dolandırıldı mı? Oyuncudan açıklama gecikmedi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, çalışanı tarafından tam 10 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi. Oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Burak Özçivit, çalışanı tarafından dolandırıldı mı? Oyuncudan açıklama gecikmedi

Rol aldığı yapımlar ve yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu 'in çalışanı tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

İddialara göre, Özçivit yanında uzun zamandır çalışan birisi tarafından yaklaşık 10 milyon dolar dolandırıldı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı:

"Bugün iddia adı altında çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur... Yalan yanlış haber yerine daha dikkatli haber yapın lütfen."

Burak Özçivit, çalışanı tarafından dolandırıldı mı? Oyuncudan açıklama gecikmedi - 1
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