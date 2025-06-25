Bursa Kültür Yolu Festivali 28 Haziran'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 gün sürecek festival boyunca 71 noktada yaklaşık 600 etkinlik düzenlenecek.



Festival kapsamında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Tekstil Sanayi Müzesi Fuar Alanı'nda açılacak "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisinde, ünlü ressam Pablo Picasso'nun gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser yer alacak.



Dijital sergilere de ev sahipliği yapacak Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Köklere Yolculuk" sergisinde, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi arşivlerinden seçilen, aralarında Osman Hamdi Bey ve Abidin Dino gibi önemli sanatçıların da sahibi olduğu eserler, 10 güncel sanatçının yaratıcı dokunuşuyla dijital araçlar kullanılarak izleyiciyle buluşacak.



"Eskizden Piksele" adlı dijital sanat sergisinde ise ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan "Yeni Medya" sanatçılarının kinetik sanat, biyo-sanat, elektronik tekstil ve ses tasarımı gibi geniş bir disiplin yelpazesinden eserlerini içeren karma bir seçki sunulacak.



Festival kapsamında, aynı mekanda "Adil-i Mutlak", "Quasimotho Resim Sergisi", "Gelenekten Geleceğe Düşen İzler: Osmanlı Dönemi Bursa'da Türk Okçuluğu", "Gökyüzünden Türkiye", "Şehzadeler Sultanlar", "Resimlerle Osmanlı Askeri" ve "Bursa'nın Mirası" adlı sergiler gezilebilecek.



Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde, "Nuri Pakdil ve Kudüs" sergisi, sanatseverlerle buluşacak.



Bursa Kent Müzesi'nde, sanatçı Zeki Müren'in vasiyeti üzerine eserlerini bağışladığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı koleksiyonundaki eserler ve kişisel eşyaları sergilenecek.



TİYATRO GÖSTERİLERİ, PANELLER, SÖYLEŞİLER YAPILACAK



Festival kapsamında, Ebru Yaşar, Buray, Merve Özbey, Ferhat Göçer, Mazhar-Fuat, Bayhan, Haluk Levent, Sefo ve Tuğçe Kandemir gibi ünlü sanatçılar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'nda kurulacak ana sahnede sevenleriyle bir araya gelecek.



Serkan Çağrı ve Orkestrası ile Ece Ata, İncesaz, Coşkun Sabah ve Abdullah Beyhan da festival kapsamında sahne alacak. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Antalya Devlet Opera ve Balesi, Coşkun Karademir, Feyzullah Çelebi, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da konser verecek.



Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı konserinin yanı sıra kılıç kalkan oyunu gösterisi, Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi, festivalde yer alacak.



Festival kapsamında, filografi, seramik, ahşap, ebru, minyatür, ok, yay, deri ve zihgir gibi çeşitli sanat dallarında yetişkinlere ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.



Tiyatro gösterileri, paneller, söyleşilerin düzenleneceği festivalde, Hüdavendigar Kent Parkı'nda kurulacak "Çocuk Köyü"nde, çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları ve tematik oyun alanları yer alacak.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Bahçesi'nde yer alacak "Okçuluk Alanı"nda Bursalılar geleneksel ata sporu okçuluğu tecrübe edecek.



Kente özgü mutfak kültürünü yaşatan restoranların "Lezzet Noktası" olarak belirlendiği festivalde, gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla Güzide Mertcan, İdil Açıkalın ve Elif Melek Avcı gibi ünlü şefler, 11 restoranda yöresel yemekler yapacak.