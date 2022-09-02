Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait olduğu tespit edilen lahit bulundu.

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Haberler - İHA 02.09.2022 - 15:44

İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte, bir Roma generaline ait olduğu değerlendirilen iki bin yıllık lahit bulundu.

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu - 1

Lahdin üzerindeki heykel figürleri dikkat çekti.

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu - 2

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik'te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu - 3

Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.

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