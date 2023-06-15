Bursa'daki müze analog fotoğrafçılık tutkunlarını ağırlıyor

AMAÇ KARANLIK ODANIN RUHUNU YAŞATMAK



Öztuna, bir fotoğraf müzesinin karanlık odasız olmayacağını vurguladı. "Nasıl oluyor da böyle oluyor?" mantığıyla ilerledikleri için katılımcıların eğlenerek öğrendiğini kaydeden Öztuna, şöyle devam etti:

"Buradaki amaç didaktik bir eğitim vermekten ziyade karanlık odanın ruhunu yaşatmak ve bunu biraz eğlenceli şekilde yapmak. Çok büyük bir karanlık odamız yok ama işlev olarak yeterli donanıma sahip. Karanlık oda müzenin ruhuyla eşleşen bir şey. Fotoğrafın tarihi anlatıyorsanız bunun içinde bir karanlık oda deneyimini de göstermeniz lazım. Bunu bir sergileme yöntemiyle kimseye anlatamazsınız."



"İSTEYEN GELİP BURADA ÇALIŞABİLİYOR"



Öztuna, Türkiye'de halka açık karanlık odanın sayılı mekanlarda bulunduğunu dile getirdi. Bursa'da hem eğitim veren hem de halkın kullanımına açık tek karanlık odanın bu müzede bulunduğuna değinen Öztuna, "Ayrıca şöyle bir farkımız da var, isteyen gelip burada çalışabiliyor. Eğer kişinin karanlık oda bilgisi ve yetkinliği varsa randevusunu alıp istediği gibi çalışabiliyor. Filmini ve baskı kartlarını yanında getirdiği sürece biz burada tüm teknik malzeme ve kimyasalları sağlıyoruz. İstediği kadar da burada kalıp çalışabiliyor, sınırlama getirmiyoruz" ifadesini kullandı.

