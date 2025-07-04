Büyük buluşma: Oasis 16 yıl sonra konser verecek

Grup, daha sonra Birleşik Krallık, Amerika, Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Güney Amerika'da müzikseverlerle buluşacak.

Noel ve Liam Gallagher kardeşlere sahnede, Oasis'in eski üyeleri Gem Archer, Paul "Bonehead" Arthurs ve Andy Bell'in yanı sıra, daha önce Beck ve REM ile kayıt yapmış ve Liam ile turneye çıkmış olan davulcu Joey Waronker eşlik edecek.

Müzisyen kardeşler Noel ve Liam Gallagher 16 yıl sonra ilk kez 4 Temmuz'da Galler'in başkenti Cardiff'te konser verecek. Oasis Live '25 turnesi kapsamında 10 milyondan fazla müziksever bir araya gelecek. BBC'nin haberine göre, 900 bin bilet satıldı.

2009 yılında yollarını ayıran rock grubu Oasis resmen bir araya geliyor. 16 yıllık çekişmenin ardından, grubun kurucu ortakları ve kardeşleri turneye çıkacak.

BİLET FİYATLARI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta bilet satışları başladı. Standart bilet fiyatı 135 sterlin olarak belirtilse de daha sonra bilet fiyatları 355 sterlin olarak güncellendi ancak bu değişikliğin nedeni açıklanmadı. Şikayetler üzerine, bilet satışını gerçekleştiren Ticketmaster incelemeye alındı.

BİRLEŞİK KRALLIK'IN EN BÜYÜK GRUBU

Ünlü rock grubu, 1991'de Britanya'nın Manchester kentinde kuruldu. Oasis, 1994'ten 1997'ye kadar Birleşik Krallık'ın en büyük grubuydu ve ilk üç albümleri Definitely Maybe, (What's The Story) Morning Glory ve Be Here Now' satış rekoru kırdı.

Oasis başlangıçta Liam'ın The Rain ismiyle sahne alan grubuydu. Ancak onları canlı izledikten sonra Noel de gruba dahil oldu.



Grup üyeleri Noel ve Liam Gallagher'ın Paris'teki Rock en Seine Festivali'nde sahne arkasında tartışmasının ardından grup dağılmıştı.

