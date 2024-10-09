Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde başlayan "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali", 11 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.



Açılışta konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, festivale bu yıl ilginin yoğun olduğunu belirterek bunun, şehir adına çok kıymetli bir etkinlik olduğunu söyledi.



Yiğitbaşı, festivali bu yıl Filistin'e özel içeriklerle zenginleştirdiklerine dikkati çekerek etkinliği çok kıymetli bulduğunu; sinemanın, edebiyatın ve sanatın gücünü çok önemsediğini ifade etti.



"FESTİVALE 109 ÜLKEDEN 2 BİNİ AŞKIN KISA FİLM BAŞVURUSU YAPILDI"

Festival yarışmasına ABD, Hindistan, Fransa, İtalya ve Almanya'nın aralarında olduğu 109 ülkeden 2 bini aşkın kısa film başvurusu yapıldığını aktaran Yiğitbaşı, "Bu rakam da festivale çok muazzam bir ilginin olduğunu gösteriyor. Bir yandan Büyük Taarruz Kısa Film Festivali'nde Büyük Taarruz'un, Milli Mücadele'nin, emperyalistlere karşı verilmiş mücadelenin ruhuna da uygun olmak üzere bu yıl 'Büyük Taarruz Özel Ödülü' var. Afyon Kocatepe Üniversitesinden öğrencilerimizin belgesel filmlerinden birine takdim edilecek. Bu da bizim için ayrı bir önem taşıyor" dedi.