Buz Devri filmlerininin de yapımcısı Blue Sky Studios kapandı

Bir kuşağın en popüler animasyon filmi olan Buz Devri serisi de hayata geçiren Blue Sky Studios kapandı.

Buz Devri filmlerininin de yapımcısı Blue Sky Studios kapandı

Haberler 14.04.2022 - 14:41

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Buz Devri serisi gibi yapımlara imza atan efsanevi animasyonun yaratıcısı Blue Sky Studios şirketinin maddi nedenlerden dolayı resmi olarak kapandı duyuruldu.

Hayranları üzen veda filmin bir türlü palamudunu yiyemeyen sincabıyla hazırlanan görüntülerle yapıldı. Videoda sincap Scrap sonunda palamudu yedi.

Serinin beşinci filmi Türkiye'de 2016 yılında vizyona girmiş ve 1 milyon 300 bin kişi tarafından izlenmişti.

Serinin yeni filmlerini Disney'in kendi bünyesinde devam ettirmesi bekleniyor.

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