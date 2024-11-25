C Takımı 2 filmi için geri sayım başladı

Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu ve Sera Tokdemir'in rol aldığı merakla beklenen C Takımı 2'nin afişi paylaşıldı.

C Takımı 2 filmi için geri sayım başladı

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yaptığı, Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu C Takımı filmi için geri sayım devam ediyor. Barış Başar’ın kaleme aldığı C Takımı filminin ikincisi 14 Şubat'ta vizyona girecek.

Merakla beklenen filmin afişi yayınlandı.

C Takımı 2 filmi için geri sayım başladı - 1

Serinin ilk filminde, lisedeyken yakın arkadaş olan altı karakter yıllar sonra bir araya gelerek başlarını türlü belalara sokunca, İstanbul’u terk etmek zorunda kalmıştı.

Seyirciler, kaçtıkları yerde de rahat durmayan C Takımı’nın yeni maceralarını bu kez Kastamonu’da izleyecek.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...