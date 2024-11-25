C Takımı 2 filmi için geri sayım başladı

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yaptığı, Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu C Takımı filmi için geri sayım devam ediyor. Barış Başar’ın kaleme aldığı C Takımı filminin ikincisi 14 Şubat 'ta vizyona girecek. Merakla beklenen filmin afişi yayınlandı.

Serinin ilk filminde, lisedeyken yakın arkadaş olan altı karakter yıllar sonra bir araya gelerek başlarını türlü belalara sokunca, İstanbul’u terk etmek zorunda kalmıştı.

Seyirciler, kaçtıkları yerde de rahat durmayan C Takımı’nın yeni maceralarını bu kez Kastamonu’da izleyecek.