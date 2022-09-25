Çağan Irmak'ın yeni filmi 'Sevda Mecburi İstikamet'ten ilk afiş

Dört yıl önce çektiği 'Bizi Hatırla' filminden bu yana ilk filmiyle sinemaya dönmeye hazırlanan Çağan Irmak'ın 'Sevda Mecburi İstikamet' adlı yeni filminin teaser afişi paylaşıldı. 70'li yıllardan 2000'lere uzanan bir yol hikayesinin anlatılacağı filmin başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.



Senaryosunu da Irmak'ın kaleme aldığı film, ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Filmin müzikleri de Teoman'a emanet.

