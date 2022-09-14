Çağan Irmak'tan yeni film: Sevda Mecburi İstikamet

Issız Adam, Babam ve Oğlum, Unutursam Fısılda, Nadide Hayat ve Asmalı Konak'ın gibi çok izlenen yapımlarda imzası bulunan yönetmen Çağan Irmak yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in hazırlıklarına başladı.

Çağan Irmak'tan yeni film: Sevda Mecburi İstikamet

Haberler 14.09.2022 - 10:34

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Çağan Irmak, senaryosunu kaleme aldığı ve 1970'li yıllardan 2000'lere uzanan bir yol hikâyesini anlatacağı yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in hazırlıklarına başladı. Filmin çekimlerine ise kısa sürede başlanması bekleniyor.

Irmak, yaklaşık dört yıl aradan sonra yeniden sinemaya dönüyor. Irmak'ın senaryosunu kaleme alıp yönetmen koltuğunda oturacağı filmi kızıyla yarım kalan hikayesini tamamlamak için yolculuğa çıkan babayı anlatıyor.

Filmin müziklerine ise şarkıcı Teoman imza atacak.

Çağan Irmak'tan yeni film: Sevda Mecburi İstikamet - 1

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