Çağatay Ulusoy'un yeni filmi "Tam Bir Centilmen" ne zaman yayınlanacak?

Çağatay Ulusoy ile Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı "Tam Bir Centilmen" filminin ne zaman izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

Çağatay Ulusoy'un yeni filmi "Tam Bir Centilmen" ne zaman yayınlanacak?

’un başrolünde yer aldığı yeni filmi "Tam Bir Centilmen" yakında izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği, senaryosunu ise Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı Tam Bir Centilmen, 26 Eylül’de dünyaca ünlü dijital platformda yayınlanacak.

TAM BİR CENTİLMEN KONUSU

Tam Bir Centilmen, göz kamaştırıcı bir yaşam süren ancak derinlerde büyük bir mutsuzluk yaşayan Saygın’ın, gerçek mutluluğu arayışını etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktarıyor. Varlıklı kadınların gözdesi ve baştan çıkarıcı olarak tanımlanan Saygın’ın içsel yolculuğunu konu alan , onun parıltılı dış dünyasının ardındaki karmaşık ruh halini keşfe çıkıyor.

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’a, , Haki Biçici, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler gibi başarılı isimler eşlik ediyor. 

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