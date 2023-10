Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akakçe hayatını kaybetti

24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Haluk Akakçe, Bilkent Üniversitesi'ndeki İç Mimarlık eğitiminin ardından Londra'daki Royal College of Art ve Amerika’daki The School of the Art Institute of Chicago'daki MFA derecelerini birincilikle tamamladı. 1997'de ilk kişisel sergisini Chicago'da açmasının ardından sanat çalışmalarına Londra ve New York'ta devam etti.

ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı. Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde birçok sergi açan Akakçe’nin islerinin sergilendiği mekanlar arasında Whitney Museum of American Art(New York, 2002), PS-1 Contemporary Art Center, Long Island City (New York, 2001) New Museum, (New York, 2002), Tate Britain (Londra, 2004) Chelsea Art Museum (New York, 2007), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Kunsthaus Graz (Graz- Avusturya, 2008) ve İstanbul Modern Sanat Müzesi (İstanbul, 2009) bulunuyor. Sanatçının katıldığı önemli bienal ve festivaller arasında; 2002’deki "Metropolitan Iconographies" 25. Sao Paulo Bienali, 2001’deki "Painting at the Edge of the World" Walker Art Center, Minneapolis ve Paolo Colombo küratörlüğündeki 6.Uluslararası Đstanbul Bienali de yer alıyor.

Sanatçı Las Vegas valisinin davetiyle 2006 yılına damgasını vuran projesi "Sky is the Limit"i Fremont Caddesi'ndeki dünyanın en büyük LED ekranı olan Viva Vision'da gerçekleştirdi.