Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve dokuz gün komada kalan çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akakçe 53 bu sabah vefat etti. Renkli tabloları gibi renkli kişiliğiyle de tanınan Haluk Akakçe, 53 yaşındaydı.

Akakçe, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve dokuz gün komada kaldığını belirtmiş, "Yetenekli ekibin mucizevi çabalarıyla geri döndüm" demişti.