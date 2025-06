"Çakalın Günü"nün yazarı Frederick Forsyth hayatını kaybetti

"Çakal’ın Günü" (The Day of the Jackal) ve diğer çok satan gerilim romanlarının yazarı Frederick Forsyth, kısa süreli bir hastalığın ardından hayatını kaybetti.

Ünlü yazarın ölüm haberini menajeri Jonathan Lloyd duyurdu.



Lloyd, Forsyth’in pazartesi sabahı Buckinghamshire'daki evinde, ailesinin yanında 86 yaşında yaşamını yitirdiğini söyledi.



AP'nin haberine göre Jonathan Lloyd, “Dünyanın en büyük gerilim yazarlarından birinin kaybını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz” dedi.



Forsyth, yazarlık kariyerine başlamadan önce Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde pilotluk yaptı, ardından dış haberler muhabiri olarak çalıştı.



1971’de yayımlanan Çakal’ın Günü adlı politik gerilim romanı, ona dünya çapında ün kazandırdı. Profesyonel bir suikastçıyı konu alan eser, 1973 yılında filme uyarlandı ve yakın zamanda Eddie Redmayne ile Lashana Lynch’in rol aldığı bir televizyon dizisine dönüştürüldü.



Forsyth aralarında The Afghan (Afgan), The Kill List (Ölüm Listesi) ve The Fist of God (Tanrı’nın Yumruğu) gibi eserlerin de bulunduğu 25’ten fazla kitap yazdı.

Yazarın kitapları dünya genelinde 75 milyondan fazla sattı.