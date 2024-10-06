Çakallarla Dans 7 filminin afişi paylaşıldı
Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın’ın rol aldığı Çakallarla Dans serisinin devam filmi geliyor.
Çakallarla Dans serisinin devamı geliyor. Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın’ı buluşturan film için geri sayım başladı.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Film 6 Aralık’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak. Filmde Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz gibi yıldız isimler yer alıyor.
İşte filmin merakla beklenen afişi...
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat