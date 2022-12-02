Çakallarla Dans yönetmeni Murat Şeker'den Şahan Gökbakar'a eleştiri: Yerinde olsaydım kaç para teklif edilirse edilsin kabul etmezdim

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği Çakallarla Dans 6 seyirciyle buluştu.



Filmin senaryosuna imza atan yapımcı ve yönetmen Murat Şeker serinin 6. filmi hakkında açıklamalarda bulundu.



Yönetmen Şeker, yaptığı açıklamada, Çakallarla Dans serisinin sadece filmin hayranları tarafından değil sinema sektörü tarafından da heyecanla beklendiğini belirterek, "Çünkü bizim kendi seyircimiz var. Vizyona girdiği yıllarda her zaman en çok izlenen ilk 5 yerli filmden biri olmuştur. Bunun getireceği dalganın, vizyona genel olarak yansıyacağını da düşünüyorum" dedi.



Salgın hastalık gibi, tarihte büyük kırılmaya yok açan olaylar yaşandığında farklı sektörlerin etkilenmesinin doğal olduğuna değinen Şeker, "Sinemanın da etkilenmiş olması doğal ama biz yine de severek yaptığımız şeyi yapabilme özgürlüğüne kavuşuyoruz. İnşallah sinemaseverler devam etme şansı verir bize" diye konuştu.



"ŞAHAN'IN YERİNDE OLSAYDIM KAÇ PARA TEKLİF EDİLİRSE EDİLSİN KABUL ETMEZDİM"



Sinemanın önemine vurgu yapan Şeker, son zamanlarda bazı popüler yapımların doğrudan dijital platformlarda yayınlanmaya başladığına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Örneğin 'Recep İvedik' filmi bir dijital platformda yayınlanacak. Ben Şahan'ın yerinde olsaydım kaç para teklif edilirse edilsin bir platformla yapmayı kabul etmezdim. Ama bu tarz tarihi anlar, kararlar zaten belirleyici oluyor. Yani biz senaryoyu yazarken, şuna dikkat ediyoruz; karakterlerimizi zor bir durumun içerisine sokuyoruz ve ne yapacaklarını izliyoruz. Bu, insanlar için de böyledir. Zor durumlarda insanların aldığı kararlar ve seçimler onların kim olduklarını gösteriyor. Her türlü etik, finansal, siyasi görüşünüzü belirler. Herkesin Allah yolunu açık etsin ama biz halkçı sinema anlayışını belirledik. Zaten biz de sinema vizyonundan sonra filmlerimizi platformlara sattık, gene satacağız. Beraber gülmek, eğlenmek ve paylaşmanın önemine inanıyoruz. Sinema salonlarının gücü, topluma yayacağı enerji çok önemli. Platformlar sizi evde oturmayı öneriyor. Biz bir arada olmayı öneriyoruz. Seyircilerimizi özledik. Onların da bizi özlediğini biliyoruz. Herkesi sinemalara davet ediyoruz."

Yönetmen Murat Şeker

"ÇAKALLARLA DANS BİR GERİYE GİDİŞİN HİKAYESİDİR"



"Servet" karakterini canlandıran İlker Ayrık da Çakallarla Dans filminin tüm ekip için özel bir yeri olduğunu söyleyerek, "Filmde 9 arkadaş 6 filmdir devamlılık sağladık. Dolayısıyla bu Türk sinemasında ilk ve tek. Dünya sinemasında da örneği azdır diye düşünüyorum" dedi.



Ayrık, uzun yıllar sevilerek izlenen bir filmde yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Mütevazı mahallelerde, mütevazı hayatlar yaşayan, mütevazı insanların hiç de mütevazı olmayan bir dünyayla münasebeti, yırtmaya çalışması ve karşılığında da dayak yemesinin hikayesidir. Bu herkesin içerisinde muhakkak kendini bulabileceği bir tema. Çakallarla Dans sevenler bize 'Çakallar' diye hitap ediyor. Adımız öyle kaldı ama aslında öyle değil. Biz çakallarla dans etmeye çalışan garibanlarız. Çakallar başka. Onlar her zaman kervanını yürütür. Olan da bizim gibi garibanlara olur' diyen bir yapım."



Serideki arkadaş grubunun sosyal hayatlarının geriye gittiğine dikkati çeken Ayrık, "Örnek vermem gerekirse Kayınço Gökhan tekel bayi sahibiyken 6. filmde artık bir tekel bayinin kuryeliğini yapmaktadır. Köfte Necmi'nin bir zanaatı vardı, ekmek fırını vardı. Şimdi ganyan bayinde kasaya bakıyor. Servet karakteri bir şirketin muhasebesine yaparken şu anda merdiven altı hesaplar tutuyor. Bu, bir geriye gidişin hikayesidir. Bu gariban insanlar geriye giderken ileriye giden 'Çakallar' var. Bu garibanların omuzuna basarak ileriye gidiyorlar aslında 6 filmdir ve 12 senedir Çakallarla Dans'ın anlatmaya çalıştığı hikaye budur" değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu İlker Ayrık

Didem Balçın ise son filmle ilk kez yurt dışına çıkacaklarını aktararak, "Beklettiğimize değdi diyebilirim. Fatma karakterinin ablasının düğün davetiyle başlıyor her şey. Aslında aynı oyuncu kadrosuyla 6 film çekilmiş bir serüvenin başarısını konuşuyoruz. İlk filmden son filme kadar seyirciyle birlikte büyüdük. Gerçek hayatın içerisinde gibi bir his uyandırıyor. Bu yüzden seyircimizle çok kolay empati kurulduğunu düşünüyorum. Eminim yine uzun yıllar dillerden düşmeyen sözler, espriler ya da hareketler olacaktır." dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Nurettin Sönmez ve Ebru Cündübeyoğlu da yer alıyor.



ÇAKALLARLA DANS 6 FRAGMANI