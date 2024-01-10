Cambridge Üniversitesi'nde 16. yüzyıldan kalma duvar resimleri keşfedildi

DUVAR RESİMLERİNİN TARİHÇESİ



Christ's College Cambridge, ilk olarak 1437'de ismi "Tanrı'nın Evi" olarak hizmet vermeye başladı. Kral 7. Henry'nin annesi Leydi Margaret Beaufort tarafından 1505 yılında Christ's College olarak yeniden kuruldu.



Taç çizimlerinden birinde yer alan portcullis, Beaufort ailesinin o dönem kullandığı rozetiydi.



Tudor Hanedanının görsel ve maddi kültürü konusunda uzman olan Cambridge Üniversitesi sanat tarihçisi Dr. Christina Faraday keşfi "gerçekten heyecan verici ve sıradışı bir keşif" olarak nitelendirdi.



Dr. Faraday, kırmızı Lancastrian gülünün Gül Savaşları sırasında savaşan iki hanedandan birinin arması olduğunun düşünüldüğünü ancak büyük olasılıkla 7. Henry tarafından zaferinden sonra icat edildiğini söyledi.



Zambak çiçeklerinden oluşan "Fleur-de-lis" sembolü ise 3. Edward zamanından beri İngiliz krallarını temsil ediyor.



Keşiften sonra arşivler araştırıldı ve duvar resimlerinin en son görüldüğü tarihin 1738 civarında olduğu bulundu.



Çatı alanının kapalı olması resimlerin varlıklarının bilinmediği neredeyse 300 yıllık süreç boyunca iyi durumda kalmasını sağladı.

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