Camila Cabello ve Hans Zimmer belgesel müziği için bir araya geliyor

Ünlü şarkıcı-söz yazarı Camila Cabello ile Dune ve Top Gun: Maverick gibi son dönemin popüler filmlerinin bestecisi Hans Zimmer, merakla beklenen BBC Earth belgeseli Frozen Planet II için yeni bir şarkı kaydetmek üzere stüdyoya girdi. Doğabilimci Sir David Attenborough'un anlatıcılığını üstlendiği belgesel serisinin fragmanına eşlik edecek ‘Take Me Back Home’ (Beni Eve Geri Götür) adlı şarkı, Cabello’nun büyüleyici vokalleriyle Zimmer’ın destansı melodilerini buluşturacak.



Frozen Planet II’nin karlarla kaplı dünyasını melodilere taşıyan ‘Take Me Back Home’, kurtların geniş karlı ovalarda büyük bizonları avladığı, katil balinaların avlarını takip etmek için kurnaz teknikler kullandığı nefes kesen genişletilmiş fragmanın soundtrack’i olacak. "BİR EFSANEYLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN MİNETTARIM" Yaşadığı gezegene olan tutkusunu müziğiyle birleştirme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Camila Cabello, “Hans Zimmer gibi bir efsaneyle çalışma şansı yakaladığım ve bu ilham verici yapıma sesimi ödünç verebildiğim için minnettarım. Frozen Planet II, Sir David Attenborough’un anlatımıyla efsaneleşirken gezegenimizi küresel ısınmaya karşı korumamız gerektiğinin altını çiziyor” dedi.