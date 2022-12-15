Camilere 30 yıldır Selçuklu ve Osmanlı motifleri işleniyor

Sakarya'da yaşayan 52 yaşındaki nakkaş Sıddık Korkutata, 30 yıldır Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki camilerin iç süsleme işlerinde görev alıyor. Korkutata, camileri Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle dantel gibi işleyerek, Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyor.

"BU MESLEĞE AŞIK OLDUM"



Çalışmalarını Sakarya Kadriye Binek Camisi'nde sürdüren Korkutata, Kocaeli, Yalova, Kayseri ve İstanbul'daki bazı camilerin iç süslemelerini yapıyor. Korkutata, AA muhabirine, 30 yıldır gerek yurt içinde gerekse yurt dışında detaylı çalışmaları olduğunu belirterek, "Camilere ilk girdiğimizde önce bir mimarisine bakıyoruz, nereye ne yapacağımızı kafamızda tasarlıyoruz, ölçüleri çıkarıyoruz ve kağıt üzerinde projemizi çıkarıp, duvarda uyguluyoruz. Kalem fırçalarla milim milim yapıyoruz" diye konuştu.



Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle süslemeler yaptığını anlatan Korkutata, "30 yıl evvel bir camide çalışırken ustaları gördüm ve bu mesleğe aşık oldum ve o gündür camilerden çıkmıyorum" dedi. Korkutata, İstanbul Kurtköy ve Sarıgazi bölgesindeki atölyelerinde de ahşap, çini, polyester gibi ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Çeşitli illerde yapılan fuarlara katılarak nakkaşlık sanatının tanıtılmasına katkı sunmaya çabaladığını dile getiren Korkutata, "Önümüzdeki günlerde Sakarya ve Kocaeli'de sanatseverlere mesleğimizin eğitimini vereceğiz" ifadesini kullandı.