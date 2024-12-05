Can Bonomo roman yazdı

Şarkıcı kimliğiyle tanınan Can Bonomo'nun ilk romanı "Ateşli Silahlar ve Bilardo" okurla buluşuyor. Mizahi bir dille kaleme alınan bu sürükleyici roman, Sultangazi’de yaşayan ve evlere damacana su servisi yapan bir moto-kuryenin kripto dünyasına bulaşması sonrası yaşananları konu alıyor.

Romanda motokurye Necip’in yolculuğu, bir yandan maddi çıkmazlarla dolu hayatın gerçeklerini gözler önüne sererken diğer yandan varoluşsal kaygıların absürd komedisine dönüşüyor.

Bonomo sosyal medya hesabında "Ateşli Silahlar Ve Bilardo benim ilk romanım. Hikayeyi kurmak yarım senemi aldı. Yarım senede de yazdım. Çok üzgünüm bittiği için. Güzel bir yıldı. Çok eğlenceli bir roman çıktı ortaya. Epey de hüzünlü. Umarım siz de içinde kendinize dair bir şeyler bulursunuz" ifadelerini kullandı.

