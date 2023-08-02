Can Ozan Yapı Kredi bomontiada'nın Avlu sahnesinde

Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisi, 11 Ağustos Cuma akşamı Can Ozan’ı ağırlıyor.

Can Ozan Yapı Kredi bomontiada'nın Avlu sahnesinde

Can OzanYapı Kredi 'nın Avlu sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Yeni kuşağın sevilen isimlerinden Can Ozan, ilk büyük çıkışını Deniz Tekin ile yaptıkları "Transatlantik" şarkısı ile yakaladı. Art arda çıkardığı romantik şarkılarla birlikte farklı şarkıcıların projelerinde de yer alan Can Ozan, sevilen şarkılarıyla 11 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de World Akustik sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

World Akustik serisi, 8 Eylül tarihine kadar her cuma rap, hip-hop, rock ve alternatif müziğin sevilen isimlerini ağırlamaya devam edecek. 

Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsizolarak gerçekleşiyor.

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