Çanakkale Abide Kupası sergilenmek üzere 70 yıl sonra Çanakkale’ye geliyor

"Maçlar 22 Mart 1953’te başlamış ve oldukça büyük ilgi görmüştür. Maçlardan gelen gelirle abideye dört kulübe ise 40’ar bin lira gelir sağlanmıştır. Yapılan maçlar sonrası son maça Fenerbahçe ve Beşiktaş kalmıştır" diyen Kaşdemir, şunları söyledi:

"Fenerbahçe; 'Süleyman, Nedim, Müzdat, M. Ali, Basri, Akgün, Fikret, Fahir, Feridun, Burhan Niyazi kadrosuyla çıkarken; Beşiktaş; Bülent, Vedii, Faruk, Eşref, Ali İhsan, Nusret, Metin, Halil, Kâmil, Şevket ve Coşkun ile çıkmıştır. Fenerbahçe Beşiktaş’ı 3-0 yenmiş ve kupayı kazanmıştır. Doktor Tarık Özerengin idaresindeki maçın gollerini Niyazi, Feridun ve Burhan atmış ve bilhassa Fenerbahçe’nin 78. Dakikadaki 3’ncü golünden sonra çıkardığı güzel oyun hayranlıkla seyredilmiştir. 21 bin 510 seyirci ile oynanan maçta 42 bin 32 lira hasılat elde edilmiştir. Maçtan sonra maddi değeri 5 bin lira olan 25 kilo ağırlığındaki kıymetli Abide Kupası; Ordu Müfettişi İsmail Hakkı Tunaboylu tarafından Fenerbahçe takımına sürekli tezahürat eşliğinde verilmiştir. Fenerbahçe, Mithatpaşa Stadı’nda bu kupayla şeref turu yapmıştır. Anılan kupa halen Fenerbahçe Müzesi'nde sergilenmekte olup Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Anadolu Hamidiye Tabyası’nda, düzenlenecek protokol tarihinden itibaren dört ay süre ile sergilenmesi için 23.3.2023 günü Fenerbahçe Müzesi'nden teslim alınarak Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'ne getirilecektir.”