Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin Anadolu Hamidiye Tabyaları'ndaki açılış töreninde, protokol üyeleri tarafından "Anmak-Anlamak Çanakkale 1915 Sergisi" gezildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada, "Troya Kültür Yolu Festivali" olarak da bilinen etkinliğin, Çanakkale'de 3'üncü kez gerçekleştirildiğini söyledi.



Mumcu, Çanakkale'nin yerli ve yabancı turistler için güzel bir destinasyon olduğunu belirterek, "Birbirinden farklı birçok etkinlikle, konser organizasyonuyla yine bir aradayız. Çanakkale'ye ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İyi seyirler, iyi gezmeler diliyorum." dedi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman da festivalin ilin sahip olduğu zenginliklerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.



İlin kültür ve sanat alanındaki potansiyelinin bu sayede ortaya çıktığını dile getiren Toraman, şunları kaydetti:



"Bakanlığımıza, başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese, bütün Çanakkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu sene çeşitli etkinlikler yapılacak ve bu bir haftalık sürede eminim hem Çanakkale'de oturan hemşehrilerimiz hem de civar illerden gelecek misafirlerimiz güzel vakit geçirecek. Bu festival bir marka artık. Bu markanın Çanakkale'de faaliyet yürütmesi de bizim için gurur verici. İnşallah aynı güzellikte devamı da gelir."



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise 9 gün boyunca insanları sanata, kültüre, müziğe doyuran festivalde 3 yaşından 90 yaşına kadar herkesin kendisinden bir parça bulabildiğini anlattı.