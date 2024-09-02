Çanakkale Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de festival kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve 2 perdeden oluşan "Rumuz Goncagül" tiyatro oyunu seyirci ile buluştu.



Çanakkale Evi'nde düzenlenen Mavi-Beyaz Paneli'nde Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Prof. Mustafa Tunçalp, Prof. Canan Dizdar Terwiel ve Pepijn Van Den Nieuwendijk konuşmacı olarak yer aldı. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "İpekten Sanata", Nedime Hanım Konağı'nda ise Ebru Atölyesi çalışmaları Çanakkaleliler tarafından ilgiyle karşılandı.



Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda "Karagöz Yüzsüz Deli Hırsız" Gölge Oyunu gösterimi miniklere eğlenceli saatler yaşattı. Assos Ören Yeri'nde, Assos kazasında çalışan deneyimli arkeologlar tarafından "Aristo’nun İzinden Asos" ören yeri gezisi düzenlendi. Gazeteci Ercan Arslan söyleşisi sonrası Nedime Hanım Konağı'nda Fotomaraton kazananları ödüllerine kavuştu.



ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL



Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.



Çocuklar festivalin ikinci gününde, çocuk tiyatrosu "Düşler Ormanı", "Sezgin Maden ile 7 Bölge 7 Çocuk" etkinliği ve Minia Çocuk Orkestrası ile gönüllerince eğlendi.



Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Derya Uluğ, Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen konserde dinleyicileriyle buluştu.



İlk defa Çanakkale'ye geldiklerini belirten Uluğ, "Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Çanakkale gibi milli mücadelede büyük rol oynayan şehirde, böyle güzel doğası ve insanları olan bir şehirde olmaktan dolayı ayrı bir heyecana sahibiz. Bizim burada olmamızın en büyük sebebi Kültür ve Turizm Bakanlığı. Onların sayesinde sizlerle karşılıklı şarkılar söyleyebiliyoruz. Biz bunun görünen yüzüyüz, kocaman bir ekip var. Ben bu akşamki ve bütün organizasyonlardaki emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığına ve sonra bütün emekçi çalışanlara kocaman bir teşekkür alkışı istiyorum." diye konuştu.