Çanakkale Savaşı’nın ressamı Mehmet Ali Laga’nın sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta açıldı

Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde, 'Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam' sergisinin açılışı törenle yapıldı.



Vatan sevgisi ve sanat tutkusunu savaş alanlarında pekiştirmiş, örneğine az rastlanır bir sanatçı olan Mehmet Ali Laga; vefatının 75. yılında görkemli bir sergi ve kapsamlı bir kitapla Kazlıçeşme Sanat’ta anıldı.



Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam sergisinin açılışına; Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Muhittin Macit, Küratör Ömer Lütfi Şerifoğlu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve sanatsever katıldı.



SERGİ 31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK



Serginin Küratörü Ömer Lütfi Şerifoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Türk resminin güzide isimlerinden biri olan Mehmet Ali Laga, 75 yıl önce vefat etmiş. Bugün ise mezarı hâlâ kayıptır. Laga maalesef bu zamana kadar hak ettiği değeri bulmuş bir sanatçı değil. Türk resminin en güzide 10 ismi arasında yer alması gereken bir isim. Sağlığında da eserlerinin büyük bir kısmını satmakla, göstermekle çok ilgili olmadığı için koleksiyonlara dağılmış durumda. Eserleri toparlayabildiğimiz kadarıyla bu sergi için buraya getirdik. Serginin onun eserlerini yansıtmakta yetersiz kalacağı düşüncesiyle de ulaşabildiğimiz eserlerine kitapta yer vermeye çalıştık" dedi.

Basılan kitapra sergidekilerin iki katından fazla eser olduğunu söyleyen Şerifoğlu, "Ölümünden 75 yıl sonra mezarsız büyük ustaya bu kitabı bir abide niyetine sayabiliriz" şeklinde konuştu.



Vefatının 75. Yılında Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam sergisi 31 Aralık tarihine kadar Kazlıçeşme Sanat’ta ziyarete açık olacak.