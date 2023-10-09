Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Niğde'de ziyarete açıldı

"Dört yıllık sürede 1 milyonun üzerinde ziyaretçi kabul ettik. 3 gün boyunca Niğde'de kalacak müzemiz, daha sonra Diyarbakır Kültür Sur Yolu Festivali kapsamında orada halkımızın ziyaretine açılacak. Müzemizin içindeki 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunmakta. Çanakkale ruhunu özellikle gençlerimize, kardeşlerimize ve tüm halkımıza iletmek amacıyla hazırlanan bu müzemizdeki eserler kronolojik sırayla sergilenmekte. Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı, Türk askeri, düşman askerleri, kara ve deniz savaşları, kahraman komutanlarımız ve dünden bugüne Çanakkale işlenmektedir. Tüm Niğde halkını bekliyoruz."

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