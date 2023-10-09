Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Niğde'de ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Niğde'de ziyaretçileriyle buluştu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Niğde'de ziyarete açıldı

Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi tırı, Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'na park etti.

İçinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Niğde'de ziyarete açıldı - 1

Çanakkale Savaşları Mobil Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, gazetecilere, müzenin 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Mobil müzenin 2020'de yola çıktığını ve şu anda dördüncü turunu yaptığını belirten Karataş, şunları kaydetti:

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Niğde'de ziyarete açıldı - 2

"Dört yıllık sürede 1 milyonun üzerinde ziyaretçi kabul ettik. 3 gün boyunca Niğde'de kalacak müzemiz, daha sonra Diyarbakır Kültür Sur Yolu Festivali kapsamında orada halkımızın ziyaretine açılacak. Müzemizin içindeki 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunmakta. Çanakkale ruhunu özellikle gençlerimize, kardeşlerimize ve tüm halkımıza iletmek amacıyla hazırlanan bu müzemizdeki eserler kronolojik sırayla sergilenmekte. Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı, Türk askeri, düşman askerleri, kara ve deniz savaşları, kahraman komutanlarımız ve dünden bugüne Çanakkale işlenmektedir. Tüm Niğde halkını bekliyoruz."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...