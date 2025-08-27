Çanakkale'de 30 Ağustos coşkusu Kültür Yolu Festivali ile yaşanacak
Zaferin, direnişin ve bağımsızlığın sembol şehri Çanakkale, bu yıl 30 Ağustos’u sadece tarihi zaferlerle değil, kültür ve sanatın coşkusuyla da taçlandırıyor.
Türkiye Kültür Yolu Festivali, onuncu durağında bir kez daha Çanakkale’de sanatseverlerle buluşuyor. “Geçilemeyen şehir” bu kez kültürün, sanatın ve müziğin kalbi olacak; 30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılan 34 farklı noktada toplam 400 etkinlikle unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak.
ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI
Festival kapsamında birbirinden özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. M. Osman Korfman Kütüphanesi’nde açılacak “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunacak. Troya Müzesi’nde “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi” Osmanlı oyuncak kültürünü günümüze taşıyacak.
Anadolu Hamidiye Tabyası’nda “Medeniyetlerin Mirası” sergisi, ressam Kadir Akyol’un eserlerinden ilhamla farklı şehirlerin binlerce yıllık belleğini yapay zekâ destekli videolarla buluşturacak. Çanakkale Kent Müzesi’nde “Zamanın Katmanları” sergisi, sanatçı Kenan Işık’ın gravür estetiğiyle İstanbul’un çok katmanlı belleğine ışık tutacak. Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi’nde açılacak “Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı’nda Bir Şehidin Günlüğü” sergisi, Teğmen İbrahim Naci’nin Çanakkale Cephesi’nden tuttuğu günlükleriyle tarihe tanıklık edecek.
Bunların yanı sıra Çanakkale Kordon’da, Çanakkale Deniz Müzesi Muavenet-i Milliye Sergi Salonu’nda, Anadolu Hamidiye Tabyası’nda, Troya Müzesi’nde, Nedime Hanım Konağı’nda ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde birçok sergi ziyaretçileri bekleyecek.
ÇANAKKALE KONSERLERLE COŞACAK
Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde ise Buray, Resul Dindar, Tuğçe Kandemir, Ferhat Göçer, Ersay Üner, Suzan Kardeş & Serkan Çağrı, Haluk Levent, Bengü ve Salman Tin sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi “Anadolu’dan Hikayeler” ve “A. Vivaldi Dört Mevsim” eserleriyle seyirciyle buluşurken, Sezen Kiremit “Neydi O Şarkı?” projesini, Görkem Şen ise “Yaybahar” performansını Çanakkaleliler için sergileyecek.
ÇOCUKLARIN FESTİVALİ
Anadolu Hamidiye Tabyası’nda kurulacak Çocuk Köyü, miniklere tiyatrodan bale ve müziğe, çizgi film karakterlerinden kültürel miras atölyelerine kadar dopdolu bir program sunacak.
TARİH VE DENİZİN İZİNDE
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizcimiz için Nara Burnu’nda özel bir “Saygı Dalışı” gerçekleştirilecek. Ayrıca 4–7 Eylül’de Anadolu Hamidiye Tabyası’nda “Çanakkale Anı Dalışı” yapılacak. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda düzenlenecek Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması ise Çanakkale’nin deniz cephesini dünyaya tanıtacak.
GASTRONOMİ VE ATÖLYELER
Ünlü şefler, Çanakkale’nin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini “Lezzet Noktaları” restoranlarında yeniden yaşatacak. Festival boyunca Troya Müzesi ve kentteki birçok noktada cam, seramik, keçe, ahşap baskı, belgesel ve gastronomi atölyeleri yapılacak. FotoMaraton yarışmaları, ören yeri gezileri ve sempozyumlarla da festival, sanatla bilimin buluştuğu geniş bir yelpaze sunacak.
