Çanakkale'de 30 Ağustos coşkusu Kültür Yolu Festivali ile yaşanacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali, onuncu durağında bir kez daha Çanakkale’de sanatseverlerle buluşuyor. “Geçilemeyen şehir” bu kez kültürün, sanatın ve müziğin kalbi olacak; 30 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılan 34 farklı noktada toplam 400 etkinlikle unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Festival kapsamında birbirinden özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. M. Osman Korfman Kütüphanesi’nde açılacak “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunacak. Troya Müzesi’nde “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi” Osmanlı oyuncak kültürünü günümüze taşıyacak.

Anadolu Hamidiye Tabyası’nda “Medeniyetlerin Mirası” sergisi, ressam Kadir Akyol’un eserlerinden ilhamla farklı şehirlerin binlerce yıllık belleğini yapay zekâ destekli videolarla buluşturacak. Çanakkale Kent Müzesi’nde “Zamanın Katmanları” sergisi, sanatçı Kenan Işık’ın gravür estetiğiyle İstanbul’un çok katmanlı belleğine ışık tutacak. Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi’nde açılacak “Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı’nda Bir Şehidin Günlüğü” sergisi, Teğmen İbrahim Naci’nin Çanakkale Cephesi’nden tuttuğu günlükleriyle tarihe tanıklık edecek.

