Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra aynı sahnede

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ile Candan Erçetin, 29 Mayıs'ta aynı sahneyi paylaşacak. Konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.



Enerjik ve duygulu Balkan ezgileri, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ve Erçetin'in yorumuyla müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

