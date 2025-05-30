Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ilk kez aynı sahnede

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Erçetin ve orkestra, konserde Balkan ve Türk dünyasından şarkıların yer aldığı geniş bir repertuvar seslendirdi. Konserde Erçetin ile orkestra, iki kez bis yaptı. Biletleri tükenen konsere, dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.



Öte yandan, Candan Erçetin, müzik kariyerindeki 30. yılı dolayısıyla turneye çıkacak. Sanatçı, 19 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro, 24 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 11 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 18 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 2 Ekim'de İzmir'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.