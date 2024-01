Çankırı Müzesi'nde 8,5 milyon yıllık fosiller sergileniyor

Müzenin doğa tarihi bölümünde 8,5 milyon yıllık fosillerin sergilendiğindile getiren Can, "Omurgalı hayvanlara ait fosiller faunal çeşitlilik açısından dünyaca bilinirliğe sahiptir. Zürafagiller, gergedangiller, kılıç dişli kaplan gibi oldukça dikkat çekici fosiller sergilenmekte." dedi.



Arkeoloji salonunda ise kalkolitik çağlardan antik dönemlere uzanan geniş bir yelpazede kronolojik olarak eserlerin sergilendiğini belirten Can, etnografya salonunda da yörenin mutfak kültürü, eğitim, yaren gibi sosyokültürel özelliklerini yansıtan eserlerin ziyaretçilerin ilgisini sunulduğunu kaydetti.



Müze ziyaretçilerinin büyük kısmını öğrencilerin oluşturduğunu aktaran Can, şöyle devam etti:



"Kreş düzeyinden başlayıp anaokulu, üniversiteye kadar uzanan geniş bir yelpazede bütün öğrencilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesi için ayrıca atölye etkinlikleri, akademi müzede buluşmalarıyla sosyal bilimler ve güzel sanatlar lisesi öğrencilerine sunumlar yapılmakta, müzemizde daha fazla vakit geçirerek verimi artırmaya çalıyoruz. Müzemizde geçen yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bunun dışında farklı illerden gelen ziyaretçilerimizin sayısı da her geçen yıl artmakta. Bu da sevindirici bir gelişme. İlimizin bilinirliği açısından müzenin Çankırı merkezinde olması da tabii önemli."



Müzede toplam 21 bin eserin olduğunu, yaklaşık bininin sergilendiğini anlatan Can, "Bu sene ziyaretçilerimizin sayısının artmasını bekliyoruz. Turizmin bütün ülkede olduğu gibi yükseliş gösterdiği biliniyor. İlimizde de bu bağlamda ziyaretçi sayısının artması ama bunun yanı sıra öğrencilerimizle olan etkileşimin özellikle kreş, anaokulundan başlayarak artarak devam etmesini hedeflemekteyiz. Atölye ve sergi çalışmaları, resim, sergi ve buna benzer etkinliklerle müzemizde sergi ve ziyaret dışında geçirilen sürenin daha uzun olmasını arzuluyoruz." diye konuştu.