Cannes Film Festivali'nde gösterilen en iyi 15 film

Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 78'ncisi düzenlenen festivalde İranlı muhalif yönetmen Jafar Panahi, Altın Palmiye Ödülüne layık görüldü. FESTİVALİN EN İYİLERİ Önde gelen sinema sitelerinden IndieWire, festivalde gösterilen en iyi filmleri açıkladı. İşte listede yer alan filmler: Drunken Noodles Eddington Heads or Tails? It Was Just an Accident My Father’s Shadow Pillion The Plague A Poet The Secret Agent Sentimental Value Sîrat Sound of Falling Urchin Yes Young Mothers

Ünlü yönetmen Joachim Trier'in yeni filmi Cannes Film Festivali'nde rekor kırmıştı. Renate Reinsve'nin başrolünü üstlendiği film, 15 dakika boyunca alkışlanarak bu yıl festivalin en uzun süre alkışlanan filmi oldu.

Yönetmen ile Reinsve son olarak Dünyanın En Kötü İnsanı (2021) filminde bir araya gelmişti. Filmin yıldızlarından Elle Fanning, gösterimin ardından gözyaşlarını tutamadı ve yönetmene sarıldı. Yıllardır bu filmi çekmeye çalıştığını belirten yönetmen çok duygulandığını belirtti.