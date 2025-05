Cannes Film Festivali'nde gösterilen en iyi 15 film

Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 78'ncisi düzenlenen festivalde İranlı muhalif yönetmen Jafar Panahi, Altın Palmiye Ödülüne layık görüldü.



FESTİVALİN EN İYİLERİ



Önde gelen sinema sitelerinden IndieWire, festivalde gösterilen en iyi filmleri açıkladı. İşte listede yer alan filmler:



Drunken Noodles

Eddington

Heads or Tails?

It Was Just an Accident

My Father’s Shadow

Pillion

The Plague

A Poet

The Secret Agent

Sentimental Value

Sîrat

Sound of Falling

Urchin

Yes

Young Mothers