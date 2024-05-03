Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Meryl Streep'e

Hollywood'un usta oyuncularından Meryl Streep, 77. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nün sahibi olacak.

Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Meryl Streep'e

Demir Leydi, Julie and Julia ve Mamma Mia gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep'e Cannes Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü verilecek. Streep, festivalin açılış gecesinde Altın Palmiye Onur Ödülü'nün sahibi olacak. Star Wars efsanesinin ünlü yönetmeni George Lucas ise festivalin kapanış töreninde Altın Palmiye Onur Ödülü alacak.

Streep, son olarak 1989 yılında Evil Angels a Cry in the Dark filmiyle 'ne katılmıştı.

Jüri başkanlığını Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in üstlendiği Cannes Film Festivali bu yıl, 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Ebru Ceylan Cannes Film Festivali'nin jürisinde

Ebru Ceylan Cannes Film Festivali'nin jürisinde

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...