Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Meryl Streep'e

Demir Leydi, Julie and Julia ve Mamma Mia gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep'e Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü verilecek. Streep, festivalin açılış gecesinde Altın Palmiye Onur Ödülü'nün sahibi olacak. Star Wars efsanesinin ünlü yönetmeni George Lucas ise festivalin kapanış töreninde Altın Palmiye Onur Ödülü alacak.



Streep, son olarak 1989 yılında Evil Angels a Cry in the Dark filmiyle Cannes Film Festivali'ne katılmıştı.

Jüri başkanlığını Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in üstlendiği Cannes Film Festivali bu yıl, 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.