Cannes Film Festivali'ne katılan Chris Hemsworth kıyafet kuralını ihlal etti

Furiosa'nın gençliğini anlatan Furiosa: Bir Mad Max Destanı (Furiosa: A Mad Max Saga) dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaptı. Fransa'da düzenlenen prömiyere filmin başrol oyuncuları ve yönetmen George Miller katıldı.

Chris Hemsworth'ün kıyafeti ise gündem oldu. Oyuncu, festivalde beyaz bir gömlek, ceket ve siyah bir pantolon tercih etti. 40 yaşındaki aktör, tercih ettiği takımla festivalin kıyafet kuralını ihlal etti.



Festivalin internet sitesinde galaya katılacakların "papyonlu bir smokin veya gece elbisesi" giymeleri gerektiği vurgulanıyor. Bunların dışında ünlü isimler kırmızı halıda siyah pantolonla şık bir üst, siyah elbise, papyonlu siyah ya da gece mavisi bir takım elbise giyebilir.

Öte yandan, Anya Taylor-Joy, Dior imzalı straplez elbisesiyle göz kamaştırdı.