Cannes Film Festivali'ne katılan Chris Hemsworth kıyafet kuralını ihlal etti

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminin yıldızı Chris Hemsworth, Cannes film Festivali'nde kıyafet kuralını ihlal etti

Cannes Film Festivali'ne katılan Chris Hemsworth kıyafet kuralını ihlal etti

Furiosa'nın gençliğini anlatan Furiosa: Bir Mad Max Destanı (Furiosa: A Mad Max Saga) dünya prömiyerini 'nde yaptı. Fransa'da düzenlenen prömiyere filmin başrol oyuncuları ve yönetmen George Miller katıldı.

'ün kıyafeti ise gündem oldu. Oyuncu, festivalde beyaz bir gömlek, ceket ve siyah bir pantolon tercih etti. 40 yaşındaki aktör, tercih ettiği takımla festivalin kıyafet kuralını ihlal etti.

Cannes Film Festivali'ne katılan Chris Hemsworth kıyafet kuralını ihlal etti - 1

Festivalin internet sitesinde galaya katılacakların "papyonlu bir smokin veya gece elbisesi" giymeleri gerektiği vurgulanıyor. Bunların dışında ünlü isimler kırmızı halıda siyah pantolonla şık bir üst, siyah elbise, papyonlu siyah ya da gece mavisi bir takım elbise giyebilir.

Öte yandan, Anya Taylor-Joy, Dior imzalı straplez elbisesiyle göz kamaştırdı.

Cannes Film Festivali'ne katılan Chris Hemsworth kıyafet kuralını ihlal etti - 2

6 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Festivalin en çok merak edilen filmlerinden biri olan yapım, 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmin başrol oyuncularından 'ün gözlerinin dolduğu anlar kameralara yansıdı.

168 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen filmin çok beğenildiği ve izleyenlerin yönetmeni tebrik ettiği belirtildi.

6 Oscar ödülü Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatan Furiosa: Bir Mad Max Destanı, ülkemizde 24 Mayıs'ta vizyona girecek.

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