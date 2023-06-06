Cannes Film Festivali'nin 2024 yılı takvimi belli oldu (Cannes Film Festivali ne zaman düzenlenecek)

Merve Dizdar'ın Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Cannes Film Festivali'nin etkileri sürerken festivalin 2024 yılı takvimi açıklandı.
Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, gelecek yıl yine mayıs ayında gerçekleşecek. Bu yıl 27 Mayıs tarihinde sonlanan festival, gelecek yıl 14 -25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
Cannes Film Festivali gelecek yıl 77'nci kez düzenlenecek.
2023 CANNES FILM FESTİVALİ'NE DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN