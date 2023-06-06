Cannes Film Festivali'nin 2024 yılı takvimi belli oldu (Cannes Film Festivali ne zaman düzenlenecek)

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, gelecek yıl yine mayıs ayında gerçekleşecek. Bu yıl 27 Mayıs tarihinde sonlanan festival, gelecek yıl 14 -25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.



Cannes Film Festivali gelecek yıl 77'nci kez düzenlenecek.



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