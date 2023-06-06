Cannes Film Festivali'nin 2024 yılı takvimi belli oldu (Cannes Film Festivali ne zaman düzenlenecek)

Bu yıl 76'ncı kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nin gelecek yıl ne zaman düzenleneceği açıklandı.

Cannes Film Festivali'nin 2024 yılı takvimi belli oldu (Cannes Film Festivali ne zaman düzenlenecek)

Merve Dizdar'ın Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Festivali'nin etkileri sürerken festivalin 2024 yılı takvimi açıklandı.

Cannes Film Festivali'nin 2024 yılı takvimi belli oldu (Cannes Film Festivali ne zaman düzenlenecek) - 1

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen , gelecek yıl yine mayıs ayında gerçekleşecek. Bu yıl 27 Mayıs tarihinde sonlanan festival, gelecek yıl 14 -25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Cannes Film Festivali gelecek yıl 77'nci kez düzenlenecek.

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