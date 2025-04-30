Cannes Film Festivali'nin jürisi belli oldu
Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl 78'inci kez düzenlenecek olan festivalin jüri üyeleri belli oldu.
Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Usta oyuncu Juliette Binoche'un, jüri başkanlığını üstleneceği Cannes Film Festivali'nin jürisinde yer alacak isimler belli oldu.
13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve geçtiğimiz haftalarda festival seçkisindeki filmlerin açıklandığı Cannes Film Festivali'nin jürisinde; Halle Berry, Jeremy Strong ve yönetmen Payal Kapadia yer alacak.
78'nci Cannes Film Festivali'nin jürisinde; ayrıca Hong Sangsoo, Alba Rohrwacher, Leila Slimani, Dieudo Hamadi veCarlos Reygadas gibi isimler de bulunuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Cannes Film Festivali
- Festival