Cannes Film Festivali'nin jürisi belli oldu

13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve geçtiğimiz haftalarda festival seçkisindeki filmlerin açıklandığı Cannes Film Festivali'nin jürisinde; Halle Berry, Jeremy Strong ve yönetmen Payal Kapadia yer alacak.

Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Usta oyuncu Juliette Binoche'un, jüri başkanlığını üstleneceği Cannes Film Festivali'nin jürisinde yer alacak isimler belli oldu.

78'nci Cannes Film Festivali'nin jürisinde; ayrıca Hong Sangsoo, Alba Rohrwacher, Leila Slimani, Dieudo Hamadi veCarlos Reygadas gibi isimler de bulunuyor.