Rosetta filminin Cannes ödüllü yıldızı Emilie Dequenne hayatını kaybetti

Ödüllü oyuncu Emilie Dequenne 43 yaşında hayatını kaybetti. Belçikalı oyuncu, 1999 yapımı Rosetta filmiyle akıllarda yer etti. AFP'nin haberine göre, oyuncu nadir görülen bir kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

29 Ağustos 1981'de Belçika'da doğan Dequenne, annesiyle karavan parkında yaşayan bir genç kızın büyüme hikayesini konu alan Rosetta filminde rol aldığında henüz 18 yaşındaydı. Performansı oyuncuya, Cannes Film Festivali'nin prestijli En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı. Rosetta filmi aynı zamanda Altın Palmiye'yi kazandı.

Çoğunlukla Fransız yapımı filmlerde rol alan oyuncu, The Girl on the Train (2009) ve Our Children (2012) gibi filmlerde rol aldı. 2024 yılında Rosetta filminin 25. yıl dönümünde festivale yeniden katılan yıldız, bu sefer Survive adlı filminin gösterimine katıldı.