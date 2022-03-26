Cannes’ın ilk kadın başkanı Iris Knobloch oldu

Fransız Uluslararası Film Festivali Birliği Yönetim Kurulu, yapılan oylama sonucu Iris Knobloch'un Cannes Film Festivali’nin yeni başkanı olarak seçildiğini açıkladı.

Cannes’ın ilk kadın başkanı Iris Knobloch oldu

Haberler 26.03.2022 - 10:52 | Son Güncelleme : 26.03.2022 - 10:53

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Iris Knobloch görevine 1 Temmuz’da başlayacak ve üç yıl görev yapacak.

Görevini bir sene erken devreden güncel başkan Pierre Lescure, “Yerime gelecek kişinin bir kadın olması çok önemli. Meşaleyi Iris Knobloch'a büyük bir mutlulukla devredeceğim. O da yeni pozisyonunda vizyonunu ve yeteneğini gösterecektir” diye konuştu.

Öte yandan Film Festivali, 17-28 Mayıs tarihleri arasında 75. kez gerçekleştirilecek.

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