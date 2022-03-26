Cannes’ın ilk kadın başkanı Iris Knobloch oldu

Iris Knobloch görevine 1 Temmuz’da başlayacak ve üç yıl görev yapacak.



Görevini bir sene erken devreden güncel başkan Pierre Lescure, “Yerime gelecek kişinin bir kadın olması çok önemli. Meşaleyi Iris Knobloch'a büyük bir mutlulukla devredeceğim. O da yeni pozisyonunda vizyonunu ve yeteneğini gösterecektir” diye konuştu.



Öte yandan Cannes Film Festivali, 17-28 Mayıs tarihleri arasında 75. kez gerçekleştirilecek.



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