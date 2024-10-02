Cansu Dere "Şehrazat" oluyor

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Cansu Dere, son olarak Sadakatsiz dizisinde başrol oynamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dere yeni bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bozdağ Film’le anlaşan oyuncu Cansu Dere “1001 Gece Masalları" adlı dizide Şehrazat’ı canlandıracak.

Dijital platformda yayınlanacak olan dizi, hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesini konu alıyor.

Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin önümüzdeki aylarda sete çıkması planlanıyor. Dizi için kurulan dev plato ve dekorların hazırlıkları başladı.

