Captain America: Brave New World'den yeni fotoğraf

Marvel Sinema Evreni'nin yeni filmi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Captain America: Brave New World adını taşıyan film, 14 Şubat 2025'te vizyona girecek. Filmin başrol oyuncusu Anthony Mackie, filmden yeni bir kare paylaştı.

Mackie filmde, Steve Rogers (Chris Evans) karakterinden sonra Kaptan Amerika rolünü üstlenecek.