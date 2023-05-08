Carl Sagan’ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu

Ünlü gök bilimci Carl Sagan ile film yapımcısı Ann Druyan'ın aşk hikayesini anlatacak olan filmin başrolleri belli oldu.

"Tick, Tick... Boom!"daki rolüyle tanınan Andrew Garfield'ın Sagan'a hayat vereceği filmde Ann Druyan'ı ise Daisy Edgar-Jones canlandıracak.

Carl Sagan’ın 1981’den ölümüne kadar evli olduğu üçüncü karısı olan yazar ve bilim insanı Ann Druyan filmin odağında olacak.