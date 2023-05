Carl Sagan’ın hayatını anlatan filmin başrolleri belli oldu

1977 yılında, NASA'nın insanlığın ilk yıldızlararası sondaları olan "Voyager 1" ve "Voyager 2"yi fırlatmaya hazırlandığı dönemde geçecek olan film, Sagan ile Druyan'ın iş arkadaşlığı olarak başlayan ilişkisinin beklenmedik bir aşk hikayesine dönüşmesini konu alacak.



Ann Druyan, “Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space” kitabını yazması için büyük ölçüde Sagan’a ilham vermişti.

