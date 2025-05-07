Carlo Hintermann'dan yeni film: Hunter Schafer ve Tim Roth  başrolde

Carlo Hintermann imzalı Fish filminin başrolleri belli oldu. 2026’da Venedik’te çekilecek olan filmde Hunter Schafer ve Tim Roth rol alacak.

Carlo Hintermann'dan yeni film: Hunter Schafer ve Tim Roth  başrolde

Hunter Schafer ve Tim Roth, İtalyan yönetmen Carlo Hintermann’ın yeni projesi Fish'te başrolleri paylaşacak. Venedik’te geçecek olan , İngilizce olarak çekilecek.

Tim Roth, filmde sanat tarihi profesörü Fish Osborne karakterine hayat veririken; Hunter Schafer da öğrenci Billie'yi canlandıracak.

Tim Roth "Peaky Blinders" filmine dahil oldu

Tim Roth "Peaky Blinders" filmine dahil oldu

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2026'da çekilecek, türler arası geçişlerle örülü sürreal dramanın konusu ise şöyle:

Dahiyane ama içe kapanık biri olan Osborne, gizemli bir dönüşüm sürecine giriyor ve yavaş yavaş bir balığa dönüşüyor. Bu değişim yalnızca Osborne'un değil, öğrencilerinin de kimliklerini yeniden sorgulamalarına neden olacak.

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