Carlo Hintermann'dan yeni film: Hunter Schafer ve Tim Roth başrolde
Carlo Hintermann imzalı Fish filminin başrolleri belli oldu. 2026’da Venedik’te çekilecek olan filmde Hunter Schafer ve Tim Roth rol alacak.
Hunter Schafer ve Tim Roth, İtalyan yönetmen Carlo Hintermann’ın yeni projesi Fish'te başrolleri paylaşacak. Venedik’te geçecek olan film, İngilizce olarak çekilecek.
Tim Roth, filmde sanat tarihi profesörü Fish Osborne karakterine hayat veririken; Hunter Schafer da öğrenci Billie'yi canlandıracak.
2026'da çekilecek, türler arası geçişlerle örülü sürreal dramanın konusu ise şöyle:
Dahiyane ama içe kapanık biri olan Osborne, gizemli bir dönüşüm sürecine giriyor ve yavaş yavaş bir balığa dönüşüyor. Bu değişim yalnızca Osborne'un değil, öğrencilerinin de kimliklerini yeniden sorgulamalarına neden olacak.
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