Carlo Hintermann'dan yeni film: Hunter Schafer ve Tim Roth  başrolde

2026'da çekilecek, türler arası geçişlerle örülü sürreal dramanın konusu ise şöyle:



Dahiyane ama içe kapanık biri olan Osborne, gizemli bir dönüşüm sürecine giriyor ve yavaş yavaş bir balığa dönüşüyor. Bu değişim yalnızca Osborne'un değil, öğrencilerinin de kimliklerini yeniden sorgulamalarına neden olacak.