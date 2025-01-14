Carrie Underwood, Donald Trump'ın yemin töreninde sahne alacak

Amerikalı country şarkıcısı Carrie Underwood, Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığı koltuğunu devralacağı yemin töreninde sahne alacak.

Carrie Underwood, Donald Trump'ın yemin töreninde sahne alacak

Amerikalı country müzik şarkıcısı Carrie Underwood, 20 Ocak'taki yemin töreninde sahnedeki isim olacak. Ünlü şarkıcı, 'ın ikinci kez ABD başkanlığı koltuğunu devralacağı yemin töreninde sahne alacak.

Washington'da yapılacak yemin töreninde 41 yaşındaki şarkıcı, "America the Beautiful" adlı şarkıyı seslendirecek. Trump'ın 2017'deki ilk başkanlık yemin töreninde Jackie Evancho sahne almıştı.

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