Catherine Deneuve Venedik Film Festivali'nden Yaşam Boyu Başarı ödülü aldı

Venedik Film Festivali, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve’e Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı ödülü verdi.



78 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca Luis Buñuel, Francois Truffaut, Manoel De Oliveira, Roman Polanski ve Lars von Trier gibi Avrupa’nın en önemli yönetmenleriyle çalıştı. Deneuve, 1967 yılında Luis Buñuel’in ‘Belle de Jour’ filminde sergilediği performansla Altın Aslan ödülünü kazanmıştı. 1998’de yönetmen Nicole Garcia’nın ‘Place Vendôme’ filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Volpi Kupası’nı kazandı. Ünlü oyuncu 2006’da da ilk kez Venedik Film Festivali’nin jüri başkanlığını yaptı.



Deneuve, Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı ödülüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Luis Buñuel’in ‘Belle de Jour’ filminde Altın Aslan almamdan bu yana sevdiğim ve uzun zamandır tanıdığım Venedik Film Festivali’nden bu prestijli ödülü almak çok keyifli” dedi.

