Çavuştepe Kalesi'nde çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu

"İLK KEZ HALKA ŞEKLİNDE BİR GEM KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Prof. Dr. Çavuşoğlu, kalede ve nekropol alanında bir yandan restorasyon bir yandan da kazı çalışması yürüttüklerini söyledi. Nekropol alanında her yıl bilim dünyasını şaşırtan yeni bulgularla karşılaştıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaptığımız çalışmalarda her yıl olduğu gibi yeni bir buluntuyla karşılaştık. Bir atın çenesine bırakılmış vaziyette halka şeklinde gem bulduk. Bronzdan üretilmiş. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşmamız Urartu arkeolojisi için önem arz ediyor. Daha önce benzer halkaları, insan iskeleti üzerinde pazubent ve bilezik olarak bulmuştuk. Bu yeni bulgu onlardan daha büyük ebatta ve atın ağzının ortasına yerleştirilmiş durumda. Sahibinin hayvanı daha rahat kontrol etmek için kullandığını tahmin ediyoruz. Urartu tarihinde ilk kez halka şeklinde bir gem karşımıza çıkıyor. Atların Urartu toplumunda çok önemli bir yere sahip olduğunu bize gösteriyor. Buluntular, buranın bir yönetici sınıfına ait olduğunu ortaya koyuyor."