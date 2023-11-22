Caz gitarının ustası Biréli Lagrène Cemal Reşit Rey'de

Ünlü caz gitaristi Biréli Lagrène, 26 Kasım Pazar akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sahne alacak. Caz gitarının büyüleyici dünyasında parlayan bir yıldız olan Biréli Lagrène, müzikal dehası ve tekniğiyle, caz severlerin gönlünde özel bir yer edindi.

1980'lerden bu yana caz gitarının tartışmasız kralı olarak kabul edilen Lagrène’e, CRR’deki konserinde; William Brunnard (bas gitar), Raphael Pannier (davul) ve Vincent Mahey (vokal) eşlik edecek. Dinleyicilere cazın özüne yolculuk sunacak konser saat 19.00’da başlayacak.



BİR MÜZİK DEVİNİN HİKAYESİ



Küçük yaşlarda gitara başlayan ve Django Reinhardt, Wes Montgomery, George Benson gibi cazın devlerinden etkilenen Biréli, zaman içinde kendi benzersiz tarzını geliştirdi. Gipsy jazz'ın öncülerinden Reinhardt'ın etkisi, Lagrène'in müziğinde açıkça hissedilmekle beraber o bu tarzı kendine özgü bir yoruma kavuşturdu.



Biréli, 35 yaşında "Gipsy Project & Friends" ile kökenlerinin müziğine dönerek virtüözlük ve derinlik arasında denge kurdu. Sanatçı bu projede, geleneksel gipsy jazz'ı modern bir anlayışla harmanlayarak, bu türün sınırlarını genişletti.



Kariyeri boyunca John McLaughlin, Paco de Lucia, Al Di Meola, Jaco Pastorius ve Weather Report gibi sanatçılarla çalışmış olan Biréli, müzik dünyasının en parlak isimleriyle omuz omuza performans sergiledi. "Acoustic Moments", "Standards", "Djangology" ve “To Bi or Not To Bi” gibi albümleri, eleştirmenlerden yoğun beğeni topladı ve onu caz dünyasında bir ikon haline getirdi.

