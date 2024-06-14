Caz müziğin efsane isimleri Gregory Porter ile Arlo Parks İstanbul'a geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilecek 31. İstanbul Caz Festivali, 3-18 Temmuz tarihleri arasında cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını bu yıl yine müzikseverlerle bir araya getirecek. Festivalin öne çıkan isimlerinden, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbullularla buluşacak Gregory Porter ve bu sene ilk kez Türkiye’ye gelecek Arlo Parks, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Gregory Porter, 8 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullulara unutulmaz bir performans sergileyecek.

Mercury ödüllü ve Grammy adayı Arlo Parks, 9 Temmuz Salı saat 21.00’da Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus’da ilk defa İstanbullu seyircisiyle buluşacak.