Caz müziğin usta ismi Dee Dee Bridgewater Türkiye'de konser verecek

Caz müziğinde 40 yılı aşan kariyeriyle saygın isimlerden biri haline gelen Bridgewater, 6 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda, 7 Nisan'da ise CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verecek.



Dee Dee Bridgewater, Türkiye'de konserlerine hazırlanırken bir yandan da Big Band, Quartet ve Grammy ödüllü piyanist Bill Charlap ile gerçekleştirdiği özel performanslarla dünya çapında turnelerine devam ediyor.

İstanbul ve Ankara'daki konserlerinde sanatçıya, piyanoda Miki Hayama, basta Rosa Brunello ve davulda Shirazette Tinnin eşlik edecek. Bridgewater, konserlerde diskografisinden sevilen parçaları seslendirecek.



DEE DEE BRIDGEWATER HAKKINDA

3 Grammy Ödülü sahibi sanatçı, bu ödülü en son "Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee" albümüyle "En İyi Caz Vokal Albümü" dalında kazandı. Profesyonel kariyerine Thad Jones/Mel Lewis Big Band ile adım atan Bridgewater, 1970'li yıllarda Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon ve Dizzy Gillespie gibi caz ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.

Sanatçı, 1980'lerde pop müziğe yöneldikten sonra Paris'e taşınarak caza dönüş yaptı ve çıkardığı albümlerle yankı uyandırdı. Ella Fitzgerald'a adadığı iki Grammy ödüllü "Dear Ella" albümü, sanatçının beğenilen çalışmalarından biri oldu.

Cazın yanı sıra müzikal tiyatrodaki başarısıyla dikkati çeken Bridgewater, 1975 yılında Broadway'in kült yapımı "The Wiz" müzikalindeki "Glinda" rolüyle Tony Ödülü kazandı. Sanatçı, Off-Broadway'de sahne aldığı "Lady Day" müzikalinde Billie Holiday'i canlandırarak "Laurence Olivier En İyi Müzikal Kadın Oyuncu Ödülü"ne aday gösterildi.



Müziğin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstlenen sanatçı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İyi Niyet Elçisi olarak dünya çapında açlıkla mücadeleye destek veriyor. Bridgewater, 2017'de de Kennedy Center'da NEA Jazz Masters Fellows Ödülü'ne layık görüldü.