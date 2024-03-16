Caz piyanisti Moncef Genoud 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) organize edilen 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Avrupa'nın önde gelen caz sanatçıları arasında gösterilen Moncef Genoud, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASM) cazseverlere dinleti sundu.



İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilen konserde Moncef Genoud'a basta Timothy Verdesca, trompette Yannick Barman ve davulda Yoann Schmidt eşlik etti.



Konserde, tanınmış caz parçalarının yanı sıra Moncef Genoud besteleri de seslendirildi.



Festival kapsamında 18 Mart'ta ise cazseverler, caz müziğinde ekol olarak gösterilen Embryo Live grubuyla buluşacak.