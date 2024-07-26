Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh Harbiye Açık Hava'da

"Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.



Sanatçı, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla ve NTV medya sponsorluğu ile düzenlenen konserde, piyano performansının yanı sıra caz stilinde Azeri şarkılar da seslendirdi.



Zadeh, konsere özel repertuvar hazırladığını ve konuşmaktansa çalmayı tercih ettiğini söyledi.



Uzak Doğu halk müziğini caz ile harmanlayarak, klasik Batı müziği tarzında yorumlayan sanatçıya konserde basta Ralf Cetto, vurmalılarda Simon Zimbardo eşlik etti.

