Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh Harbiye Açık Hava'da

Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Konserde piyano performansının yanı sıra caz stilinde Azeri şarkılar da seslendiren Zadeh, hayranlarından büyük destek gördü.

Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh Harbiye Açık Hava'da

"Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla ve NTV medya sponsorluğu ile düzenlenen konserde, piyano performansının yanı sıra caz stilinde Azeri şarkılar da seslendirdi.

Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh Harbiye Açık Hava'da - 1

Zadeh, konsere özel repertuvar hazırladığını ve konuşmaktansa çalmayı tercih ettiğini söyledi.

Uzak Doğu halk müziğini caz ile harmanlayarak, klasik Batı müziği tarzında yorumlayan sanatçıya konserde basta Ralf Cetto, vurmalılarda Simon Zimbardo eşlik etti.

Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh Harbiye Açık Hava'da - 2

Konserin bir bölümünde sanatçı, oğlu Ramız Han'ı da sahneye davet etti. Annesinin sevilen bestelerini icra eden Ramız Han'ın performansı izleyicilerden beğeni aldı. Sanatçının hayranları yoğun yağışa rağmen konseri terk etmeyerek, Zadeh'e alkışlarıyla eşlik etti.

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