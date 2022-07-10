Cazın üç ustası Crosscurrents Trio İstanbul'da konser verdi

Çağdaş müziğin sevilen üç usta isminden oluşan Crosscurrents Trio, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Cazın üç ustası Crosscurrents Trio İstanbul'da konser verdi

Haberler - Anadolu Ajansı 10.07.2022 - 10:12 | Son Güncelleme : 10.07.2022 - 10:16

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Cazın efsanelerinden Dianne Reeves İstanbul'da konser verdi

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Dave Holland, Zakır Hussaın, Chrıs Potter'ın bir araya geldiği Crosscurrents Trio caz grubu İstanbul'da konser verdi.

​​​Dahiyane bir emprovizasyon üçlüsü olarak da belirtilen Crosscurrents Trio, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

EN SEVİLEN PARÇALARI ÇALDILAR

Crosscurrents Trio'da dünya müziğiyle cazı harmanlayan Zakir Hussain, saksofoncu Chris Potter ve bas gitarist ve besteci Dave Holland yer alıyor. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, grup, “Suvarna”, “Ziandi”, “Lucky Seven”, “Island Feeling” ve “Good Hope”un da aralarında bulunduğu eserlerini dinleyiciyle buluşturdu.

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